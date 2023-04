Csattanós pofont adott a Manchester City az Arsenalnak szerda este, és az ágyúsok csak azért nem szaladtak bele komolyabb vereségbe, mert legalább Aaron Ramsdale elfogadható teljesítményt nyújtott.

Mindazonáltal ha a bajnoki tabellára pillantunk, Mikel Arteta legénysége továbbra is vezet, és Pep Guardiola a mérkőzés után is hangoztatta: a következő meccsek kritikusak lesznek.

An emphatic opener! @KevinDeBruyne puts us ahead at the Etihad pic.twitter.com/JoNCfFXIJt