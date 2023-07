Ivan Perisic az elmúlt években három topligában is szerepelt, játszott az Inter és a Bayern München színeiben is, jelenleg a Tottenham futballistája. Ám ki tudja, még meddig.



A bal oldali középpályás tavaly nyáron szerződött a londoniakhoz, havonta közel egymillió eurót keres. Korábban szóba hozták a török Fenerbahce csapatával, de ott ezt az összeget nem tudnák neki megadni. Így maradna a szaúdi lehetőség, az arab ország klubjai sorra nyújtják be ajánlataikat az európai futball meghatározó alakjainak, nekik pedig az sem jelenthetne gondot, ha ki kellene vásárolni a szerződéséből.



Ráadásul Perisic válogatottbeli csapattársa, Brozovic is a szaúdiaknál kötött végül ki. Ők az Internél szerepeltek együtt, Perisic nem is hagyta szó nélkül a milánói klub lépését.





Az arab kaland mellett egy másik opció a hazatérés. A 34 éves játékos Dalmáciában született, a Hajduk Splitben nevelkedett. Meg is ígérte a klub népes szurkolótáborának, hogy a pályafutását majd ott fejezi be, szeretne velük bajnoki címet nyerni.



A spliti visszatérés akkor válhat valósággá, ha Perisic felbonja szerződését a klubjával, majd alacsonyabb bérért a dalmát gárdához szerződik.



Borítókép: Ahmad Mora/Getty Images