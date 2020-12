Ügynöke szerint a világbajnok Paul Pogba a téli átigazolási időszakban távozik a Manchester United labdarúgócsapatától.

Mino Raiola erről a Tuttosport című olasz lapnak adott interjújában beszélt. Úgy fogalmazott a 27 éves világbajnok francia játékossal kapcsolatban, hogy bár a szerződése még 2022 nyaráig szól, mindkét félnek az lenne a legjobb, ha már télen elválnának az útjaik.



A menedzser szerint a középpályás nem érzi jól magát a klubnál, és már nem tud úgy teljesíteni, ahogy szeretne és ahogy azt elvárják tőle.

