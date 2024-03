Szombaton kezdődik és hétfő estig tart az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulója, amelyben a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató, éllovas Liverpool a bennmaradásért küzdő Nottingham Forest vendége lesz, vasárnap este pedig a címvédő Manchester City városi derbin fogadja a Unitedet.

A magyar válogatott csapatkapitányának játéka egyelőre változatlanul kérdéses a friss Ligakupa-győztes, FA Kupa-negyeddöntős Poolban, amely toronymagas esélyese a szombat délutáni meccsnek. A Nottingham mindössze négypontnyi távolságra van a 18., már kiesést jelentő pozíciótól úgy, hogy egy mérkőzéssel többet játszott az ott álló Lutonnál. A Forest a mostani idényben jobban teljesít hazai pályán, de a mérlege saját közönség előtt sem pozitív, 13 meccsből csak négyet nyert meg pályaválasztóként, miközben a Liverpool idegenben mindössze kétszer szenvedett vereséget, s négy döntetlen mellett hét alkalommal győzött.

Jürgen Klopp vezetőedző utolsó liverpooli idényében egy trófeát már megkaparintottak a Vörösök, akik most újabb fontos lépést tehetnek a bajnoki elsőség felé is, közvetlen üldözőjük, a címvédő City ugyanis városi derbin látja vendégül a Manchester Unitedet.

A City alapvetően esélyese a rangadónak, ugyanakkor az MU teljesen kiszámíthatatlan a mostani szezonban, s hiába áll csak a hatodik helyen, a presztízsmérkőzésen akár meg is lepheti riválisát. A manchesteri világoskékeknek minden pontra szükségük van, ha meg akarják védeni címüket, miután a Liverpool eddig kevés alkalommal hibázott, s lassan sérültjei - így Szoboszlai - is visszatérhetnek a pályára. A United helyzetét viszont nehezíti, hogy több meghatározó játékosára nem számíthat Erik Ten Hag vezetőedző, aki nyilván javítani szeretne az előző körben elszenvedett vereség után, a Fulham ugyanis múlt szombaton 2-1-re nyert az Old Traffordon.

A bajnoki címért még szintén versenyben lévő, harmadik Arsenal csak hétfő este lép pályára, mégpedig egy papíron könnyű meccsen, mivel a sereghajtó Sheffield United vendége lesz.

A negyedik Aston Villát - melynek már nyolc pont a lemaradása a Liverpooltól - szombat este a Luton fogadja, míg az ötödik Tottenham Hotspurhöz a Crystal Palace látogat.

A Premier League másik magyar válogatott játékosát, Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth vasárnap kora délután az utolsó előtti pozíciót elfoglaló Burnley vendége lesz, s próbálhatja meg lezárni hét bajnoki mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

Premier League, 27. forduló:

---------------------------

szombat:

Brentford-Chelsea 16.00

Everton-West Ham United 16.00

Fulham-Brighton 16.00

Newcastle United-Wolverhampton Wanderers 16.00

Nottingham Forest-Liverpool FC 16.00

Tottenham Hotspur-Crystal Palace 16.00

Luton Town-Aston Villa 18.30

vasárnap:

Burnley-Bournemouth 14.00

Manchester City-Manchester United 16.30

hétfő:

Sheffield United-Arsenal 21.00

A tabella:

1. Liverpool 26 63-25 60 pont

2. Manchester City 26 59-26 59

3. Arsenal 26 62-23 58

4. Aston Villa 26 56-35 52

5. Tottenham Hotspur 25 52-38 47

6. Manchester United 26 36-36 44

7. Brighton 26 49-41 39

8. West Ham United 26 40-46 39

9. Wolverhampton Wanderers 26 40-40 38

10. Newcastle United 26 54-45 37

11. Chelsea 25 42-41 35

12. Fulham 26 36-42 32

13. Crystal Palace 26 31-44 28

14. Bournemouth 25 33-47 28

15. Everton 26 28-34 25

16. Brentford 26 37-48 25

17. Nottingham Forest 26 34-48 24

18. Luton 25 35-51 20

19. Burnley 26 25-58 13

20. Sheffield United 26 22-66 13

Az Evertontól hat pontot levontak.

Fotó: Borítókép: Liverpool FC/Facebook