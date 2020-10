Az Arsenal német válogatott középpályása, Mesut Özil nagylelkű gesztust tett az Arsenal kabalájának, Gunnersaurusnak.



A 31 éves játékos felajánlotta a kabalaállat teljes bérét, mindaddig, amíg ő az ágyúsokat erősíti.



"Nagyon szomorú voltam miután kiderült, hogy a híres kabalánkat, aki klubunk szerves része volt, 27 év után elbocsátották. Felajánlom neki, a fizetését, mindaddig, amíg az Arsenal játékosa leszek." - áll Özil Twitter bejegyzésében.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z