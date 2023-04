Egészen váratlan eseményeknek lehettek tanúi, akik kilátogattak a Newcastle-Tottenham összecsapásra.



A vendégek jószerint ténylegesen az öltözőben ragadtak, ugyanis a szarkák az első 21 percben ÖT gólt berámoltak nekik.

A kezdeti sokkhatásból végül szépen lassan magához tért a csapat, így a végeredmény „csak” 6-1 lett a Newcastle-nek.

A vendégek kapusa, Hugo Lloris az első 6 lövésből 5-öt beengedett, ez pedig nem tett jót az önbizalmának. Ezt észrevette Christian Stellini is, aki az első félidőt követően lekapta a pályáról és Fraser Forstert küldte a helyére.

A francia kapus jövője egyébként is kérdéses a Tottenhamnél, ugyanis 36 évesen már nem tudja a megszokott szintet hozni. Habár még ő a csapatkapitány, erősen kétséges, hogy a klubja meghosszabbítja vele a 2024-ben lejáró szerződését.

Club captain Hugo Lloris is subbed off at half-time for Fraser Forster after conceding 5 goals for Tottenham in 20 minutes against Newcastle pic.twitter.com/kYML70NM63