Az utóbbi években a holland játékost több európai topcsapat is szerette volna megkaparintani, ám azt kevesen tudják, hogy Ziyech hosszú utat járt be a Chelsea-ig.

A focista Hollandiában született, egy marokkói származású családba, kilencedik gyermekként. Testvérei közül többen is fociztak, így ő is ezt a sportot választotta magának. Gyerekként megfordult a dronteni Reaal és ASV akadémiáján, majd 14 éves korában a Heerenveenhez került. Később ettől a csapattól kapta első profi szerződését.



Itt Marco Van Basten irányítása alatt játszott és cspattársa volt a nigériai származású, magyar válogatott labdarúgónak Otigba Kennethnek.



Bár az edző nem jósolt neki nagy jövőt, 43 mérkőzés alatt 13 gólt szerzett és 11 gólpasszt is adott. Két szezont követően a Twente csapatához igazolt, ahol újfent bizonyított. 76 mérkőzés alatt 34 gólt szerzett, és gólpasszokban sem fukarkodott. Teljesítményének köszönhetően a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.



Ziyech az Ajaxban is bizonyította tehetségét.



Fotó: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Ekkor már több európai csapat felfigyelt rá, ő azonban maradt Hollandiában. 2016-ban az Ajaxot álasztotta, ahol könnyen beilleszkedett az akkori gárdába.

Az Amszterdamiakkal mindent megnyert, és 2018-ban az év játékosa címet is megkapta.

A csapat tavalyi BL-menetelése számára is meghozta az áttörést. Nyáron az AS Roma és a Bayern München is próbálta megszerezni, ő azonban Hollandiában kezdte meg a szezont.



2020 elején aztán biztossá vált Ziyech elhagyja hazáját, és július elejétől az angol Chelsea csapatát erősíti. Amennyiben új edzőjével megtalálja a közös hangot és hozza az eddig formáját, nagy segítsége lehet majd a kékeknek.



