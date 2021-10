A Tottenham Hotspur idegenben 3-2-re legyőzte vasárnap a nyeretlen Newcastle United csapatát az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában.

A londoniak ugyan korán hátrányba kerültek, de még a szünet előtt 3-1-re fordítottak a múlt héten szaúdi tulajdonba került Szarkák ellen, akik a végjátékban már csak szépíteni tudtak.

The action between Newcastle and Tottenham has been temporarily halted after a medical emergency in the crowd. Sergio Reguilón moved quickly to alert the referee of the incident. #beINPL #NEWTOT



Watch Now https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/96WAbNO4CH