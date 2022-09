Elkezdődött a Potter-éra a Chelsea-nél, az eredmény azonban elmaradt a várttól. A Chelsea csak 1-1-es döntetlent játszott a Salzburggal a Stamford Bridge-n.

A 90min.com most összeszedett öt olyan pontot, amiket egyértelműen le lehetett szűrni az edző első meccsét követően.

1. Raheem Sterling visszább játszott, illetve ami észrevehető volt, hogy folyamatosan a vonal mellett robotolt. Labdákért sem lépett, be amiatt sokszor a játékból sem tudta kivenni a részét.

2. Az első perctől érezhető volt, hogy sokkal magasabb tempót diktál a Chelsea. Villámgyors passzjáték és sok beindulás jellemezte a játékukat. Ez egyértelműen Potter kérésére történt, akivel úgy látszik, izgalmasabbak lehetnek a kékek találkozói.

3. Más formációban játszottak, ez pedig pazarló támadójátékot és hanyag védekezést eredményezett. Elképzelhető, hogy ez csak az új szisztéma megszokásával van összefüggésben, azonban az tisztán látszik, Potternek sok munkája lesz a kerettel.

4. Broja kulcsszerephez juthat, legalábbis a pályán töltött 20 perce ezt sugallja. Teljesítményével túlragyogta Aubameyang és Havertz játékát is, akiknél sokkal veszélyesebb volt.

5. Ruben Loftus-Cheek, Hakim Ziyech és Christian Pulisic nem tudtak nagy hatást gyakorolni a játékra. Hiába a menedzserváltás, vissza kell szerezniük az önbizalmukat, különben távozhatnak.

Armando Broja deserves to start the next game for Chelsea. pic.twitter.com/JFdwYGOaN3