A Manchester United új vezetőedzője nem sokkal megérkezése után szigorú szabályokat vezetett be a játékosok számára.



Az angol klub nehéz szezonon ment keresztül 2021/22-ben. A „Vörös Örödögök” trófea nélkül zárták az idényt, ráadásul a bajnokságban is csak a hatodik helyet sikerült megcsípniük, amivel biztossá vált, hogy a következő évadban nem léphetnek majd pályára a BL-ben. Ráadásul a pályán kívül is akadtak gondjai a csapatnak, sokszor lehetett hallani az öltözőn belüli széthúzásokról. Májusban aztán bejelentették Erik ten Hag érkezését, aki azt a feladatot kapta, hogy változtassa meg a klub kultúráját, és segítse visszaállítani a korábbi dicsőségüket.



A szakember nem várt sokat az átalakítással, és rögtön bevezetett néhány kemény szabályt, melyeket a Mirror beszámolója ismertetett.

Az öltözőből kiszivárgott információk komoly problémát jelentettek az elmúlt szezonban. Ten Hag azt mondta a játékosoknak, hogy elküldhetik őket, ha bűnösnek találják őket egy-egy kiszivárgott pletyka kapcsán.

Ten Hag kihagyja azokat a játékosokat, akik késnek az edzésről vagy a csapattalálkozóról. A hírnév semmit sem számít, ugyanúgy meg fogja büntetni az ismert játékosokat is.

A holland menedzser megtiltotta a játékosoknak a saját szakács alkalmazását, és azt szeretné, hogy azt egyék, amit a klub elvár tőlük. Átalakította a carringtoni edzőkomplexum étlapját, ahol a halak és a zöldségek sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, mint korábban.

Ten Hag szeretné biztosítani, hogy a játékosok mindig a lehető legjobb formában legyenek. Minden United-játékosnak személyre szabott étrendet készített és elrendelte, hogy havonta ellenőrizzék a testtömegindexüket.

Ten Hag azt akarja, hogy a játékosok hozzá forduljanak, ha problémájuk van, és ne az ügynöküknek panaszkodjanak.

Jól látható, hogy a holland szakember mindent megtesz a siker érdekében, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy sikerül-e elérnie a kívánt hatást.

Borítókép: Ash Donelon/Manchester United a Getty Images