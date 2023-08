A Newcastle United 55 millió fontot fizetett az olaszok nagy reménységeként számontartott Sandro Tonaliért a Milannak.



A játékos hamar elkezdte meghálálni a belé fektetett bizalmat, ugyanis első PL-meccsén öt perc elteltével egyből a hálóba talált az Aston Villa ellen.

Az olasz középpályás Anthony Gordon beadására érkezett meseszerűen, majd kapásból a hálóba vágta a labdát.

Newcastle [1] - 0 Aston Villa - Sandro Tonali 6'



Tonali scores after 6 minutes in the premier league



What a goal#PremierLeague pic.twitter.com/X4DCVONlBw