Öt angol klub is szerződtetné a Paris Saint-Germain együttesétől nyolc év után távozó Thiago Silvát. Többek között az Evertont irányító Carlo Ancelotti is igényt tart a rutinos hátvédre.

A 90min információi szerint Angliában köthet ki a veterán hátvéd, aki iránt a Newcastle United mellett az Arsenal, az Everton, a West Ham United és a Wolverhampton érdeklődik.

A brazil védő az elmúlt években meghatározó alakja volt a brazil válogatottnak és a klubcsapatainak egyaránt, ugyanakkor tény és való, hogy elszállt felette az idő, hiszen már 35 éves. Ezt szem előtt tartva valószínűleg nem meglepő, hogy a PSG ingyen hajlandó elengedni rutinos játékosát.



Silva 2012-ben érkezett az AC Milantól a PSG-hez, a pletykák szerint pedig visszatérhet a milánói alakulathoz. Ugyanakkor a Daily Mail arról ír, hogy Carlo Ancelotti is szívesen vinné az Evertonhoz korábbi játékosát, akivel Silva első párizsi idényében dolgozott együtt.



A hírek szerint megnőtt az érdeklődés a tapasztalt védő iránt, és az Everton mellett további négy angol klub érdeklődéséről lehet hallani.

Alighanem nehéz döntés előtt áll Silva, akinek számos tényezőt szem előtt kell tartania klubváltása előtt. Ugyanakkor kérőből nincs hiány.



(Kép: Xavier Laine/Getty Images)



Az Everton mellett szólhat Carlo Ancelotti személye, akivel Thiago Silva szép sikereket ért el a PSG-nél. Az Arsenalnál ott van honfitársa, David Luiz, akivel az elmúlt években az egyik legjobb védőpárost alkották a brazil válogatottban. A Newcastle United mellett pedig a jelentős pénzügyi fellendülés szólhat. Állítólag a tulajdonosváltás előtt álló és nagy terveket szövögető klub a szintén brazil Philippe Coutinhót is megszerezné a nyáron.

Ugyan Silva pályafutása már a vége felé jár, ettől függetlenül a nyári klubváltása tartogathat még meglepetéseket.





Elkelne egy rutinos belső védő az Ágyúsoknál. (Kép: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)



Az Arsenal védelme az utóbbi időben aligha nevezhető biztos pontnak, a David Luiz, Sokratis és Shkodran Mustafi trióból nehéz lenne kiválasztani, hogy ki nyújtott magabiztosabb teljesítményt az idei szezonban. Mikel Arteta azzal a kerettel kénytelen dolgozni Londonban, amelyet megörökölt elődeitől. Így persze aligha meglepő, hogy több játékos is ott van a kívánság listáján. Az újjáépülő Arsenalban pedig valószínűleg elkélne egy tapasztalt védő. Silva viszont nem csak a pályán nyújtott teljesítménye miatt lehetne hasznos az Arsenal számára, de át tudná adni a tapasztalatait is az olyan fiatal tehetségeknek, mint Rob Holding vagy William Saliba.



Ancelotti személye döntő tényező lehet. (Kép: Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images)



Az európai kupaszereplés gondolata valószínűleg döntő tényező lehet a klubváltás előtt álló játékosnál, ugyanakkor az Evertonnál az a Carlo Ancelotti a menedzser, akinek Silva már dolgozott együtt korábban.

Az élvonalbeli liverpooli együttes olasz vezetőedzője a Le 10 Sport információja szerint rögtön azután bejelentkezett a francia bajnokcsapat brazil futballistájáért, hogy a PSG közölte: a védő szerződését csak a Bajnokok Ligája-szereplés végéig hosszabbítják meg. A L'Equipe kedden arról írt, hogy a 35 éves játékos még két évig szeretett volna maradni.



A 88-szoros válogatott Thiago Silva 2012-ben az AC Milantól igazolt a párizsiakhoz, melynek színeiben több mint háromszáz mérkőzésen lépett pályára és hét bajnoki címet nyert.



Ha a liverpooli együttes komoly tényező szeretne lenni a Premier League-ben és az európai elitben, akkor Silva az a játékos, akit kétségtelenül szerződtetnie kellene Ancelottinak.





(Kép: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)



Kora ellenére a 89-szeres brazil válogatott labdarúgó napjaink egyik legbiztosabb játékosa, ugyanis ebben a szezonban 95,5%-os pontossággal passzolt a francia pontvadászatban. Érdekesség, hogy a védő iránt szintén érdeklődő Newcastle Unitedben egy játékos sem rendelkezik hasonló statisztikai mutatóval, ráadásul a „szarkák” nem igazán erősek a labdabirtoklásban. Talán ha Silvát sikerülne az észak-angol városba csábítani, akkor javulna az átlag 40,8% -os labdabirtoklásuk.



Egy biztos, Silva jelenleg a bőség zavarában szenved, ugyanis kérőkből nincs hiány.

Forrás: givemesport

Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images