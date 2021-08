További öt évvel, 2026-ig meghosszabbította szerződését John Stones, az angol bajnok Manchester City labdarúgócsapatának védője.

A válogatott futballista az előző idényben 22 bajnokin lépett pályára Josep Guardiola együttesében, amely magabiztosan nyerte a Premier League-et.



A 27 éves védő - aki benne volt a nyári Európa-bajnokságon döntős angol válogatottban - 2016-ban az Evertontól szerződött a Manchester Cityhez, három bajnoki címet, FA Kupát és két Ligakupát nyert az együttessel, amelynek színeiben eddig 168-szor játszott.



He's here to stay!



John Stones has signed a new five-year contract!



