Idén nyáron világsztárok és az európai futball meghatározó alakjai kapnak sorra ajánlatokat különféle szaúdi kluboktól. Az arab országba szerződött többek között Karim Benzema, N’Golo Kanté, Ruben Neves, míg Steven Gerrard az egyik csapat edzője lett.



Erre a jelenségre természetesen a szakértők is reflektáltak. Jamie Carragher, a liverpooliak korábbi védője szerint a szaúdiak elvették a golfot, a nagyobb bokszmeccseket és most már a futballt akarják, ezt pedig meg kell állítani.



Honfitársa szavait nem hagyta szó nélkül a manchesteri ikon, Rio Ferdinand, aki úgy véli, szégyen a média hozzáállása, amikor különbséget tesz, ha valaki Amerikában vagy az araboknál zárja le karrierjét.



Ferdinand ezúttal Steven Gerrard megbízatása kapcsán üzent Carraghernek: „Jamie? Jamie Carragher, ember, hol vagy? A fiad [Gerrard] odament, és egy hangot sem hallottam tőled. Nem hallottam, hogy mennyire csalódott vagy.”





Never criticised Silva, Benzema, Neves or SG, I don’t like Saudi trying to buy football like they have Golf.



I knew you’d be all over it @rioferdy5 ????????????

like you were in Qatar!

Thats why you refused to do the opening game for @BBCMOTD didn’t want to criticise your paymaster! https://t.co/ibJeNJ5WaU