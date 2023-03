Láttunk már nagy különbségű győzelmet Anglia legnagyobb rangadóján a közelmúltban, de akkora pofont még sosem osztott ki a Liverpool a Manchester Unitednek, mint a Premier League 26. fordulójának zárómeccsén.

A 7-0-s végeredmény nem előrehozott április elsejei tréfa, vagy ha Jürgen Kloppék annak is szánták, a Vörös Ördögök játékosai biztos nem nevetnek rajta.

A támadók nagy napján Cody Gakpo, Mohamed Salah és a riválisok zrikáinak egyik központi figurája, Darwin Nunez is duplázni tudott, míg a végeredményt a táncoslábú Roberto Firmino állította be. Mohamed Salah amellett, hogy gólpasszt is adott Firminonak, – viszonozva a brazil korábbi kedvességét – duplájával és 129. góljával a Liverpool történetének legeredményesebb játékosa lett a Premier Leagueben.

Egy kis érdekesség: Salah a 2017/18-as szezon kezdete óta több sárga lapot kapott a góljai utáni mezlevétel miatt (2), mint amennyi gólt a Manchester United lőtt a Liverpoolnak az Anfielden.

At Anfield since 2017/18, Mohamed Salah has received more yellow cards for taking his shirt off celebrating against Man Utd (2) than Man Utd have scored goals against Liverpool (1). ???? pic.twitter.com/6STtafOQAh