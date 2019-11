Az angol negyedosztály (League Two) valószínűleg lepechesebb emberének mondhatja magát az Exeter City védője, Pierce Sweeney.



Sweeney edzés közben ugyanis akkora bombát eresztett, hogy a kaput egy jó 20 méterrel elkerülte, ráadásul a kapu mögötti parkolóban álló kocsijának a szélvédőjét találta telibe, ami be is tört.

Pierce Sweeney's shot was so bad, it broke his own windscreenpic.twitter.com/RFjvjb7cQs — Goal (@goal) 2019. november 8.

Fotó: twitter.com/goal