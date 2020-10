Edinson Cavanit két dolog mindig nagyon jól jellemezte: a munkamorálja és a gólérzékenysége. A számok önmagukért beszélnek.

A PSG történetének legjobb góllövője 200 góllal. 104 gól a Napoli színeiben 138 meccsen, Maradona mögött van 11 góllal, míg a listavezető Dries Mertens mögött 23 találattal van lemaradva. Csak Luis Suárez (60 gól) előzi meg az Uruguayi nemzeti együttesben, ahol 116 mérkőzésen 50 gólig jutott. Mindezt a Palermóban még 37 góllal fűszerezte meg.

Az Athletic értesülései szerint, akik több olyan klubok közeli forrássaival is kapcsolatba léptek amelyekben Cavani megfordult, egyértelmű választ kaptak a játékos minősítésére: ő egy vadállat!

"Nincs rajta zsír, tiszta izom, mint egy görög Isten. A Testzsír százaléka szinte nulla. Fitt és intenzív, hihetetlen a levegőben és őrült sebességgel tud futni" - mondta egy Cavanihoz közeli ismerős, aki doglozott vele a PSG-nél.

Távozása a Parc des Princes-ből nem volt olyan idilli, mint amire számítani lehetett, mivel a klub történelmének egyik legjobb játékosa volt. Nem kapott szerződéshosszabbítási ajánlatot, mivel Mauro Icardi érkezésével már nem számoltak vele. A közösségi hálózatok jól beszámoltak a hozzáállásáról, és a Manchester United most profitálni fog ebből. A hetes mezt fogja viselni az Old Traffordon, olyan legendák után, mint Cantona, Becham vagy Cristiano Ronaldo.



