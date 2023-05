Mozgalmas nyár elé néz Mikel Arteta együttese, és akár sikerül behúzni a bajnoki címet, akár nem, a szurkolók mindenképp büszkék lehetnek rájuk. De hogy ne csak egynyári sláger legyen az ágyúsok tündöklése, valamint a jövő is fényes maradhasson, fel kell készülniük a keret megerősítésére.

Ennek érdekében a Daily Mail szerint egyik legfőbb célpontjuk Moussa Diaby, aki a Bayer Leverkusenben kergeti a labdát, de amolyan vészmegoldásként Wilfried Zahát is figyelik, ő a Crystal Palace mezét cserélheti ingyen az Arsenaléra.

A középpályán Declan Rice a West Hamből, míg Romeo Lavia a Southamptonból van radaron, ahogy a védelembe is hoznának új embert Marc Guehi személyében ugyancsak a Palaceból – írja a lap.

Reiss Nelson has rejected the first new contract proposal made by Arsenal — but negotiations remain ongoing as final decision will be made at the end of the season. #AFC



Nelson has been approached by many clubs in England and also from abroad over potential free transfer. pic.twitter.com/nqpmSqXh0o