Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Chelsea ma reggel menesztette pozíciójából Thomas Tuchel vezetőedzőt, aki másfél évig irányította a kékeket.

A londoni klub jelenleg is nagy erőkkel keresi a helyettesét, a Marca értesülései szerint sok név van a listán, egy azonban mind közül magasan kiemelkedik.

Graham Potter, aki a Brighton edzője jelenleg, elég erős nyomás alatt van, hogy csatlakozzon a Chelseahez. Az angol szakember remek munkát végzett jelenlegi csapatánál, Fabrizio Romano szerint erre a kékek is felfigyeltek, így már a tárgyalásokat is megkezdték vele.

Rajta kívül az esélyesek közt emlegetik Zinedine Zidane és Mauricio Pochettino nevét is, de szóba került Claudio Ranieri és Joachim Lőw is, mint helyettes. A lap felsorolás szintén további klubnélküli trénerekről is ír: Jorge Sampaoli, André Villas-Boas, Marco Rose, Rafa Benítez, Marcelino.

Chelsea are preparing the contract proposal for Graham Potter but main priority will be discussing on long-term project. He’s the favourite — while Pochettino is now waiting for Chelsea to decide. #CFC



Brighton will discuss with Chelsea on compensation/clause right after. pic.twitter.com/d3M8jlBJVo