Arne Slot nem siette el az első liverpooli interjúját, hiszen június 1-én állt hivatalosan munkába és csak szerdán ült le a csapat stábjával egy beszélgetésre. Első mondtataival aztán a holland menedzser megmagyarázta, hogy miért várt ennyit ezzel beszélgetéssel:

„Elsősorban talán Jürgen búcsúja volt az oka, ami igazán különleges volt. Ugyanazon a napon történt, amikor elhagytam a Feyenoordot. Úgy gondolom, hogy így volt tisztességes vele, a klubbal és a szurkolókkal szemben is, hogy vártam egy kicsit. Ezen kívül nyaralni mentem, amint azt valószínűleg láthatja! És igen, azt hiszem, itt a jó pillanat, hogy megérkezzem. De tisztázzuk: nem ma kezdtem el a munkát.”

Slot az idénykezdés izgalmát is szóba hozta:

„Izgatott vagyok, nagyon várom az új kihívást, ami előttem áll. A csapat néhány héten belül visszatér, és igen, nagyon várom az új kezdetet a Feyenoordnál eltöltött szép időszak után. Nagyon fontos szakasz ez az új szezonban, hogy a csapat készen álljon a rajtra. Szóval sok minden történt, de eddig a háttérben.”

A holland menedzser azzal zárta az interjút, hogy elmondta, felhívta-e Jürgen Kloppot.

"Igen. Ugyanezt tettem a korábbi klubjaimban, amikor ott kezdtem. Úgy gondolom, hogy ha valaki kilenc évig dolgozott egy klubnál és ilyen sikeres volt, akkor mindent tudni akarsz tőle. Fontos volt, hogy kikérjem a véleményét a játékosokról. Többet adott, mint néhány jó tippet, de azt hiszem, ami feltűnt számomra, hogy nagyon örül nekem, és hogy – és azt hiszem, ezt a médiában is elmondta – mostantól ő lesz a legnagyobb rajongóm. Szóval sokat elárul a jelleméről, ahogy ezt a helyzetet is kezelte.”

(Fotó: facebook/ Liverpool FC)

"People pass my house and are singing this song!" pic.twitter.com/nTlufNSVs3