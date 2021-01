Rio Ferdinand Amad Diallo átigazolását Cristiano Ronaldóéhoz hasonlította, amikor a Manchester Unitedhez szerződött, ugyanis hatalmas tehetségnek gondolja.

A Vörös Ördögök nemrégiben bejelentették a 18 éves Diallo leigazolását az Atalantából, miután megállapodást kötöttek az októberi átigazolási időszak előtt. A 18 éves fiatalember 37,2 millió font értékben csatlakozik Ole Gunnar Solskjaer együtteséhez.

Ferdinand, a United korábbi védője úgy véli, hogy a Diallo átigazolása hasonlít Ronaldo 2003-ban a Sporting CP-től való klubváltására. A FIVE YouTube csatornán így beszélt az üzletről.

"Épp most szerződtettünk egy fiatal gyereket az Atalantától, és remélhetőleg nagy dolgokra lesz képes. Ha nézel róla felvételeket, és beszélsz a klubban olyan emberekkel, akik részt vettek az átigazolásában, akkor rájössz, hogy nagy potenciál van a srácban. A világ egyik legjobbja lehet. Nem akarunk nyomást gyakorolni rá, de senki nem tudott Ronaldóról, amikor leigazoltuk a portugál embereken kívül. Ez a gyerek hasonlónak tűnik ebben az értelemben, és mindent összevetve, ha jól használja a tehetségét a világ egyik legjobbja lehet."



Signed

Sealed

Delivered



We are to confirm @AmadDiallo79's transfer to United has been finalised!#MUFC