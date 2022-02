Jürgen Klopp elismerően nyilatkozott Caoimhin Kelleherről az Angol Ligakupa-döntőt követően.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Liverpool egy rekordhosszúságú tizenegyespárbaj után megnyerte az Angol Ligakupát. Jürgen Klopp ezúttal a második számú kapusát, Caoimhin Kellehert küldte pályára, aki élt a lehetőséggel és fantasztikus teljesítményével nagyban hozzájárult, ahhoz, hogy a „Vörösök” tíz év után újra a magasba emelhessék a trófeát.

Az ír válogatott kapusa igyekezett a legjobbját nyújtani. Ez sikerült is neki, mivel sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem kapott gólt. Az i-re a pontot viszont akkor tette fel, amikor a végtelennek tűnő tizenegyespárbajban rá került a sor. Kelleher odaállt a büntetővonalhoz és magabiztosan értékesítette a tizenegyesét. Mivel a Chelsea kapusa hibázott, így a Liverpool összesítésben 11-10-re megnyerte a találkozót.



A Liverpool német vezetőedzője, Jürgen Klopp a mérkőzés után megragadta az alkalmat arra, hogy megdicsérje játékosát.



„Alisson Becker szerintem a világ legjobb kapusa. Vannak más jó kapusok is, de ez a kapus teljesen őrült. De, hogy őszinte legyek, véleményem szerint Caoimhin Kelleher a világ legjobb tartalékkapusa. A ma esti meccsen teljesen hihetetlen volt” – mondta Klopp a The Independent szerint.

„Legalább két hihetetlen védésre emlékszem, és valószínűleg több is volt. Így bebizonyította, hogy a helyes döntés volt megadni neki a bizalmat. Aztán egy nagyon látványos büntetőpárbajban megmutatta tudásának teljes skáláját. Igazán ügyes munkát végzett a lábaival. Tehát első osztályú” – tette hozzá.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Twitter.com/Liverpool FC