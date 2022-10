Donny van de Beek megkapta az engedélyt arra, hogy januárban elhagyja a Manchester Unitedet, állítja a 90min.com.

A holland 2020-ban csatlakozott a Vörös Ördögökhöz, a legtöbben pedig szinte megváltóként tekintettek rá, ugyanis nagy szükségük volt a középpálya stabilizálására.

Az átigazolás azonban nem a tervek szerint alakult, csupán néhány meccsen kapott szerepet, később pedig kölcsönbe is küldték az Evertonhoz.

Erik ten Hag érkezésével sokan úgy érezték, van de Beek végre megkaphatja a lehetőséget és kiteljesedhet honfitársa kezei alatt. A tréner azonban szintén csak tartalékként számít rá.

A hírek szerint most megkapta a lehetőséget a távozásra, de megkapja a lehetőséget a maradásra is, ha inkább harcolna a helyéért.

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy kölcsönbe kerül a holland, illetve gyanús, hogy külföldre költözik majd. Korábbi klubja, az Ajax, illetve a nagy rivális PSV is érdeklődik iránta.

