Christopher Nkunku átigazolása a Chelsea-hez már jó ideje tényként volt kezelhető, ám csak a bajnoki szezon lezárása után jelentették be hivatalosan.



A francia támadóért 63 milliót kapott a Red Bull Leipzig, Nkunku pedig hat évre kötelezte el magát London kék feléhez.

A 25 éves játékos eltökélten várja a rá váró kihívásokat, amiből lesz is bőven, hiszen a kékek kifejezetten gyatrán teljesítettek tavaly, ha a támadójátékukat nézzük.

„Szeretem a kemény munkát. Mindent bele fogok adni, mindenem odaadom a klubért, a szurkolókért, hogy segítsek trófeákat nyerni és hogy a legjobbamat nyújtsam!” – mondta el a chelseafc.com-nak.

Christopher Nkunku talking about Chelsea. pic.twitter.com/ufaWNEf7iG

„Remélem, annyira boldoggá teszem majd a drukkereket, mint amennyire én vagyok, hogy itt lehetek.”

A Chelsea a tavalyi szezont a 12. helyen zárta, így nagy segítség lehet nekik a játékos, aki a Lipcsében 36 meccsen 23 gólt szerzett.

„Azt hiszem, a projekt megfelelő számomra, hogy fejlődjek játékosként és emberként is. Ez egy jó város, remek hely arra, hogy fejlődjek. Trófeákat akarok nyerni és tovább javítani a játékomon.”

What Christopher Nkunku is bringing to Chelsea's Stamford Bridgepic.twitter.com/I2nGrnWnXf