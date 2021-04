Az eredetileg tervezettnél három nappal később rendezik majd meg az angol labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulóját, mert így minden csapatnak lesz még lehetősége nézők előtt játszani a mostani idényben.

A PA hírügynökség csütörtöki információi szerint a 37. kör mérkőzéseit május 18-án és 19-én rendezik az eredeti, május 15-16-i dátum helyett. A brit kormány koronavírus-járvány utáni újraindítási tervének harmadik szakasza ugyanis május 17-én lép életbe, ennek egyik pontja az, hogy a kültéri sportlétesítmények legfeljebb 10 ezer nézőt már beengedhetnek majd az eseményekre.

A Premier League irányítói azt szeretnék, ha minden klub tudna még hazai mérkőzést rendezni a most zajló szezonban, ezért döntöttek úgy, hogy nemcsak az utolsó, hanem az utolsó két fordulót is május 17. után rendezik. A liga ugyanakkor csak azt követően erősíti meg az időpont módosítását, ha a televíziós közvetítések tekintetében is megszületik az összes megegyezés.

Borítókép: Mike Hewitt/Getty Images