Haydn Dodge, a CaughtOffside újságírója számolt be arról, hogy az Arsenal jelenleg is tervezi Bukayo Saka új szerződésének kondícióit.



A játékos jelenlegi szerződése 2024 nyarán lejár, így érthető, hogy az ágyúsok már agyalnak azon, hogy hogyan tudnák bebiztosítani a maradását.

Az újságíró értesülései szerint az új kontraktusba kerülne egy kivásárlási ár, amit 120 millió fontban állapítana meg az Arsenal.

Hiába mondhatjuk, hogy ez egy tetemes összeg, a mai labdarúgásban sok klub számára könnyen kivitelezhető egy ekkora összeg kifizetése, ami aggodalomra adhat okot a jövőre nézve.

Összehasonlításképpen, jelenleg Európában több játékos is rendelkezik 1000 milliós kivásárlási árral, például Ansu Fati, Pedri, Karim Benzema, Vinicius vagy Rodrygo.

Vinicius Jr is set to extend his contract with Real Madrid:



Expires: 2028

Wages: €10M net per season.

Release clause: €1B



Rodrygo is also set to extend:



Expires: 2027

Wages: €6M net per season.

Release clause: €1B



(Source: @dvicentecasado) pic.twitter.com/B7dma4bHWR