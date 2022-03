Nagy-Britannia szankciókat léptetett életbe az ukrajnai háború miatt Roman Abramovics, a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Chelsea orosz tulajdonosa ellen.

A brit kormány csütörtöki bejelentése szerint az 55 éves milliárdos vagyonát zárolják, nem bonyolíthat le pénzügyi tranzakciókat brit magánszemélyekkel és vállalkozásokkal, emellett utazási és szállítmányozási tilalommal is sújtották.

"Nem nyújthatunk biztonságos kikötőt azoknak, akik támogatták Vlagyimir Putyin gonosz támadását Ukrajna ellen" - közölte Boris Johnson miniszterelnök.

Abramovicsról azt beszélik, hogy jó viszonyt ápol Putyinnal, ezt azonban ő vitatja.

A londoni Kékek az intézkedések nyomán nem vehetnek részt játékoseladásban és -vásárlásban, emellett fel kellett függeszteniük a jegyértékesítést, és a szurkolói boltokat is be kellett zárniuk.



A Chelsea feletti ellenőrzést megszerző brit kormány azt is közölte, hogy különengedélyt ad a klubnak ahhoz, hogy folytassa "futballvonatkozású" tevékenységét.



A döntéshozók így kívánják megkímélni az egyesületet attól, hogy a szankciók kárt tegyenek benne.

Az orosz oligarcha a múlt héten bejelentette, hogy eladja a Chelsea-t, miután előzőleg átadta az egyesület irányítását a klub jótékonysági alapítványának.



A brit kabinet nem zárkózik el az eladástól, de előfeltételként azt szabta meg, hogy Abramovicsnak nem származhat abból nyeresége. Az amerikai Forbes magazin 2,91 milliárd euróra becsülte a Chelsea jelenlegi értékét.

Abramovics 2003-ban vásárolta meg mintegy 168 millió euróért a londoni együttest, amely azóta az angol bajnokságot és az FA Kupát ötször-ötször, a Bajnokok Ligáját kétszer, az Európa-ligát pedig egyszer nyerte meg.

