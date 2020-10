A belga Kevin De Bruyne izomsérülés miatt minden bizonnyal kihagyja a Manchester City labdarúgócsapatának következő négy mérkőzését.

Josep Guardiola vezetőedző pénteken elmondta, a középpályás biztosan nem léphet pályára szombaton az Arsenal elleni bajnoki rangadón.



"Nem hiszem, hogy sokat kell kihagynia, de azt hiszem, a következő meccseken nem számíthatok rá" - utalt a spanyol szakember játékosára, aki múlt vasárnap a 2-1-es hazai sikerrel végződött angol-belga Nemzetek Ligája-meccsen sérült meg.



A The Telegraph című napilap értesülése szerint De Bruyne körülbelül két hétig nem szerepelhet.





Kevin De Bruyne hiánya fejtörést okozhat Pep Guardiolának.

A City szerdán a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában az FC Portót fogadja, majd jövő szombaton a West Ham Uniteddel találkozik, aztán az Olympique Marseille otthonában lép pályára, minden bizonnyal a belga nélkül.



Guardiola arról is beszélt, hogy az argentin csatár, Sergio Agüero a júniusi térdsérülését követően ismét edzésbe állt.



"Sergio jó munkát végez, nagyon örülök, hogy ilyen hosszú idő után ismét a pályán láthattam. Minden csapatnak szüksége van csatárra, nekünk viszont egy sem volt a legutóbbi két-három meccsen" - magyarázta az edző.



Hozzátette, Gabriel Jesust még mindig izomsérülés hátráltatja, nem tudja, mikor térhet vissza.



