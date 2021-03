A címvédő Liverpool kikapott a kiesés ellen küzdő, vendég Fulhamtől az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A meccs egyetlen találatát a gaboni Mario Lemina szerezte a 45. percben.

