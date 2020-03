A United korábbi szélsője, Nani elárulta, mit tanácsolt honfitársának, Bruno Fernandesnek Manchesterbe igazolása előtt.



Úgy tűnik a Manchester United jó üzletet csinált Bruno Fernandes szerződtetésével, ugyanis a Sportingtól érkező játékos eddig négy PL-meccsen két gólt és két aszisztot jegyzett. Bő egy hónap alatt meggyőzte Manchester vörös felét, hogy jól járt vele a csapat, ami után februárban a legjobb játékosnak választották a Unitednél.



Négy meccs alatt 2 gól és 2 gólpassz eddig a mérlege a PL-ben. (Kép: Visionhaus/Getty Images)

Bruno Fernandes és Nani egy évig játszott együtt a Sportingnál. A 33 éves játékos a Goal-nak adott interjúban elárulta véleményét a játékosról és azt, hogy mit tanácsolt neki.

"Minőséget és rengeteg potenciált láttam benne, amikor együtt játszottunk a Sportingnál” - mondta Nani a Goal.com oldalán. „Csak arra motiváltam, hogy eddzen kicsit keményebben, mert ez volt az egyetlen, amire szüksége volt, hogy magasabb szintű bajnokságban tudjon játszani.”



"Majd amint láttam a híreket, azt tanácsoltam neki, hogy ne a Manchester City-t válassza, sőt, ne válasszon más csapatot, csak is a Unitedet. Nagyon boldog vagyok, hogy úgy döntött megfogadja a tanácsomat.” – nyilatkozta Nani a Goal-nak. „Nagyszerű azt látni, hogy ott játszik, gólt szerez, ráadásul a legjobb játékos a csapatban.”



Nani idén a második szezonját kezdi meg az Orlando City-nél. Az előző idénye fantasztikusan sikerült, ugyanis 12 gólja mellett, 30 gólpasszt adott a floridai csapatban.



Előttem az utódom. (Kép: Gualter Fatia/Getty Images)

Fernandes klubváltásában egyébként Nani mellett Cristiano Ronaldo is sokat segített, ugyanis az ötszörös aranylabdás sztár csupa jó dolgot mondott Fernandesnek az angol rekordbajnokról.



"Beszéltem Cristianóval a Manchester Unitedről, és csak jó dolgokat mondott – mondta Fernandes a klub hivatalos oldalának. – Elmondta, hogy itt élte meg először az álmait, és itt vált igazán jó játékossá. Szerintem örül annak, hogy ide igazoltam. Beszéltem az edzővel, Ole Gunnar Solskjaerrel is, aki elmondta, ő is megkérdezte Ronaldót rólam, és jó dolgokat hallott vissza, aminek örülök! A nemzeti csapatban játszottunk együtt Ronaldóval, aki jól ismer engem, szerintem nagyon kellemes személyiség. Az ő lábnyomait akarom követni."



Mindenkit lenyűgözött a portugál. (Kép: Clive Brunskill/Getty Images)

A 25 éves portugál válogatott játékos nem csak a szurkolók szívébe lopta be magát, de a csapat vezetőedzője, Ole Gunnar Solskjaer is kifejezetten elégedett a teljesítményével. A norvég szakember elismerően beszélt portugál játékosáról.

"Semmit nem változott, hiába érkezett új csapathoz. Ugyanolyan, amilyen a Sportingban volt. Magabiztos, minőségi, jó formában lévő labdarúgó. Úgy érkezett meg, mint egy vezér, s meg mi is mutatta, hogy az is. Győztes típus. Számára a 99 százalék nem elég jó" – fogalmazott Solskjaer a City elleni, városi rangadó előtt.

A hétvégén kiderül, hogy jól döntött-e Fernandes, hogy a City helyett a ManUtd-t választotta, ugyanis vasárnap városi derbit rendeznek Manchesterben.



