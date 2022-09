Christian Eriksen idén nyáron csatlakozott a Manchester Unitedhez, miután egészségügyi problémáit követően a Brentfordnál remekül teljesített.

Rio Ferdinand, a MU korábbi játékosa jelenleg szakértőként dolgozik. Eriksen leigazolását követően nem volt rest kifejezni nemtetszését a transzferrel kapcsolatban.

„Had szóljak pár szót Eriksenről. Egyike voltam azoknak, akik megkérdőjelezték a leigazolását. Azóta azonban minden kritikusát, köztük engem is elhallgattatott.”



„Az elmúlt néhány meccsen fantasztikus volt, még mindig a liga egyik legjobban passzoló játékosa.” – mondta Ferdinand a Vibe with Five podcastben.

