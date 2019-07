Az Arsenal egyre közelebb Everton Soares leigazolásához, aki kulcsszerepet játszott Brazília Copa América sikerében.

Sajtó információk szerint az Ágyúsok akár 40 millió eurót is hajlandóak kiadni a támadóra. A brit média továbbá azt is állítja, hogy a londoniak már orvost is küldtek Brazíliába, hogy elvégezze a játékos egészségügyi felmérését, eközben pedig a játékos is megosztotta Instagramján, hogy angolul tanul.

Az Arsenal elsőszámú nyári célpontja Wilfried Zaha volt, de az ára miatt inkább másutt nézett szét Unai Emery csatárt keresve.

Everton hat éve játszik a Gremioban, de felkeltette az európai klubok érdeklődését remek teljesítményével a nyáron. A 23 éves támadó 148 alkalommal húzta magára jelenlegi csapata mezét, ez alatt 38 gólt szerzett és 10-et készített elő.

Fotó: Marcio Machado/Getty Images