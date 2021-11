Antonio Contét nevezték ki kedden az angol labdarúgó-bajnokságban kilencedik helyen álló Tottenham Hotspur vezetőedzőjének.

Az 52 éves szakemberrel - a klub közleménye szerint - 2023 nyaráig tartó szerződést kötöttek egy nappal azután, hogy menesztették a posztról Nuno Espirito Santót. A portugál tréner 17 bajnoki meccs után távozott a Spurs kispadjáról azt követően, hogy együttese szombaton, hazai pályán 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester Unitedtől.

Conte május óta nem dolgozott edzőként, akkor az Internazionalét hagyta ott, melyet 11 év szünet után bajnoki címig vezetett az olasz ligában.





"Nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhetek az edzősködéshez, és hogy ezt egy olyan klubnál tehetem, amely főszereplője akar lenni az angol bajnoki címért folytatott küzdelemnek" - idézte a Tottenham honlapja az olasz szakembert.

We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.