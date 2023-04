A Chelsea nagy pénzt fizetett a Sahtar Donyecknek Mykhailo Mudryk játékjogáért.



A 22 éves szélső egyelőre adós még a minőségi játékkal, a korábbi Chelsea-játékos Gus Poyet azonban látja benne a lehetőséget és bízik benne, hogy felveszi a ritmust.

„Robbanékony, közvetlen és nagyon-nagyon gyors. Mudyrk feladata olyasmi lesz, mint anno Hazardé volt a csapatban. Ő egy ilyen típusú játékos és benne a potenciál, hogy elérje ugyanazt.”

Gus Poyet on Mudryk



“The job Mudryk will have in the future is what Eden Hazard did at Chelsea, he’s that type of player and the potential is there.”



