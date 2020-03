A történelem azt igazolja, hogy José Mourinho az a személy, aki képes lehet a Tottenham együttesénél csodát tenni a második szezonjában.

Vegyük például a Manchester United második szeonját, amelyet maga a portugál szakember is az egyik legjobb évének nevez. Romelu Lukaku erősítette a támadósort, míg Nemanja Matic a középpályán alkotott. A United a 2017/18-as szezonban maradandót alkotott.



Fotó: Catherine Ivill/Getty Images

Aztán ott volt a 2014/15-ös szezon a Chelseában. Ott Diego Costa ontotta a gólokat, míg a pálya közepén Cesc Fabregas muzsikált. A kékek öt éve alatt először vehették át a Premier League trófeát.



Fotó: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Bármennyire is nehéz elhinni, akár a Tottenham is hasonlóan jó idényt futhat a következő szezonban. Mauricio Pochettino novemberben távozott a klub éléről, Mourinho karrierje a Spursnál ezt követően kissé nehézkesen indult. A Bajnokok Ligája kvalifikáció valószínűtlennek tűnik, főleg ha a koronavírus-járvány miatt törlésre kerül a bajnokság. Igaz, a kulcsszereplők sérülései megnehezítették José feladatát, de lassan az már elkönyvelhető, hogy ez a szezon számukra egy nagy csalódás. A "második évad sikertörténetének" kulcsmomentuma lehet a nyári átigazolási időszak, amikor minden bizonnyal érkezni és távozni is fognak játékosok a klubtól.



Fotó: Mike Egerton - PA Images via Getty Images

A "special one" stílusa, hogy először kevés labdarúgót értékesít az első átigazolási ablaknál, és úgy dönt, hogy a saját ösztöneire hagyatkozik, és megpróbálja kihozni a lehető legtöbbet abból a keretből, ami a rendelkezésére áll. Aztán azonban könyörtelenül és hatékonyan jár el, hogy korszerűsítse a csapatát, és megtalálja a megfelelő kiegészítő embereit. A legjobb példa talán erre, amikor 2014 nyarán azért szabadult meg Frank Lampardtól, hogy megszerezhesse a Barcelona középpályását, Cesc Fabregast.

A jelenlegi Tottenham keretnek, hasonlóan drasztikus lépésekre kell számítania. Mourinho és a Spurs célja, hogy sikeresek legyenek, viszont a Tottenham költségvetése jelenleg nem éppen a legjobb, miután igen sokba került az új stadionuk megépítése. Az új érkezők, tehát áldozatokkal járhatnak, az egyik pedig épp, Harry Kane lehet. Úgy tűnik, hogy itt az ideje, hogy az angol válogatott csapatkapitánya továbblépjen, különös tekintettel arra, hogy a közelmúltban bekövetkezett sérülései, nagyban függhetnek attól, hogy igen kemény a bajnokság színvonala. A Juventus edzője, Maurizio Sarri állítólag hatalmas csodálója a 26 éves csatárnak, és a nyáron egy 134 millió fontos ajánlattal készülnek érte. Ha ez az üzlet létrejönne, akkor természetesen nagy érvágás érné a Tottenhamot, viszont Mourinho ebből a pénzből magára formálhatná a csapatot.

Harry Kane 2019 - HurriKane - Skills & Goals - HD harry kane amazing goal show 2019 , harry kane lethal striker 2019. TURN ON NOTIFICATIONS TO NEVER MISS AN UPLOAD ----------------------------------------­...

Forrás: talksport.com

Borítókép: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images