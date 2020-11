José Mourinho, a Tottenham labdarúgócsapatának edzője nyugodtan várja a Chelsea elleni vasárnapi rangadót a Premier League-ben, legalábbis abban a tekintetben, hogy szerinte a házigazda rivális és annak szakvezetője játszik majd nyomás alatt.

A listavezető együttes portugál trénere kiemelte: a nyári átigazolási piacon a Chelsea nagybevásárlása jelentősen megnövelte a londoni rivális esélyeit a bajnoki címre. Ő hasonlót élt át, amikor korábban a Chelsea, a Real Madrid és az Internazionale edzője volt.



"Amikor favoritnak számítasz, pontosan tudod, hogy miért vagy az. Ezt el kell fogadnod, és pluszban meg kell küzdened ezzel a fajta nyomással és felelősséggel" - nyilatkozta Mourinho. Hozzátette: korábbi klubjait az átigazolási piacon a bajnokok közé sorolták erőteljes politikájuk miatt.



"Nekem is meg kellett küzdenem ezzel a nyomással. De ezt most nem nekem kell kezelnem, hanem másoknak" - mondta.



A Chelsea a nyáron több mint 200 millió fontot költött Edouard Mendy, Timo Werner és Kai Havertz megszerzésére, így Frank Lampard edző második szezonjában rögtön az egyik favoritnak számító csapatot irányíthatja.



Mourinho két részletben hat és fél évig irányította a Chelsea-t, amelyben Lampard számított az egyik kulcsemberének. Utóbbi - aki két bajnoki címet és egy FA Kupát nyert ebben az időszakban - visszautasította azokat az újságírói utalásokat, miszerint rossz viszonyban lenne korábbi mesterével.



"Mindig jó volt a viszonyunk. Amikor mi rivális nagycsapatokat irányítunk, annak hatása lehet a kapcsolatunkra. Nem rossz értelemben. Nekem semmiféle problémám nincs vele" - mondta Lampard.



A tabellát 2014 augusztusa óta először vezető Tottenham a harmadik helyen álló Chelsea-hez látogat vasárnap. Mindkét gárda remek formában készül az összecsapásra, a hazaiak hét, a vendégek nyolc meccs óta veretlenek, a Spurs ráadásul mind a négy idegenbeli találkozóját megnyerte ebben az idényben.



Mindkét csapat az élmezőnyben van a szerzett és a kevés kapott gólok tekintetében is: a Chelsea-nek 22-10, a Tottenhamnek 21-9 a gólkülönbsége.



A statisztika a házigazdák sikerét ígéri, az előző három PL-meccsükön ugyanis Chelsea-siker született, minden sorozatot figyelembe vége pedig a Spurs a legutóbbi 34 fellépése során mindössze egyszer tudott nyerni a Stamford Bridge-en (emellett 11 döntetlent és 22 vereség a mérlege).

