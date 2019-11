Az Olimpiakosz elleni 4-2-es siker és a továbbjutás kiharcolása után José Mourinho, a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának vezetőedzője egy labdaszedőnek mondott köszönetet a kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A portugál tréner kezet is fogott a fiúval és meg is ölelte, miután az a londoniak egyenlítő találata előtt nagyon gyorsan odadobta a labdát Serge Aurier-nek, aki így lendületből játékba hozhatta a Harry Kane-nek gólpasszt adó Lucas Mourát. Az előző szezonban döntős Spurs kétgólos hátrányból felállva verte a görögöket, az eset 1-2-nél történt.



"Szeretem az intelligens labdaszedőket, magam is ilyen voltam" - fogalmazott Mourinho a BT Sportnak nyilatkozva. - "Gyerekként nagyszerű labdaszedő voltam, ahogy ma ez a fiú is. Figyeli a játékot, érti a játékot, fontos volt az előkészítése. Elvégre nem azért van ott, hogy a lelátót, a fényeket vagy a sálakat figyelje."



Hozzátette: szerette volna behívni a srácot az öltözőbe is, de a meccs után eltűnt.



Mourinhót a múlt héten nevezték ki a Tottenham vezetőedzőjévé, ez volt a második mérkőzése és a második győzelme.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images