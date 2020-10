José Mourinho, a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint ha támadóbb felfogású tréner irányítaná a gárdát, akkor akár tíz gólt is szerezhettek volna vasárnap, a Manchester United vendégeként 6-1-re megnyert bajnoki összecsapáson.

A portugál szakember ezzel a nyilatkozattal tulajdonképpen azokra a kritikákra reagált, amelyeket még az előző idényben kapott, amikor novemberben átvette a Spurs vezetését Mauricio Pochettinótól. Akkor a szakértők egy része, és a szurkolók is azt kifogásolták, hogy Mourinho túlságosan védekező felfogásban küldi a pályára tanítványait.



"Képzeljék el, ha olyan edzőjük lenne, aki a támadásra helyezi a hangsúlyt... Most egy védekezésre koncentráló edzővel rúgtak hat gólt, tehát egy más felfogású trénerrel 10, 11, vagy 12 gólt szereztek volna" - jelentette ki az 57 éves szakember.



"Sokkal inkább hittünk a saját erősségeinkben és taktikai tervünkben, mint a United gyengeségeiben, mert azt gondolom, hogy ebből nem sok van nekik" - értékelt a meccs után Mourinho, akinek csapata az első négy Premier League-mérkőzésen 12 gólt szerzett, ezzel egyelőre a legeredményesebb a ligában, holtversenyben az Evertonnal és a Leicester Cityvel.



A Tottenham múlt csütörtökön is kiszolgálta a televízió előtt szurkolókat, akkor az Európa-liga csoportkörébe jutásért rendezett találkozón 7-2-re verte az izraeli Maccabi Haifát.

Mourinho különösen élvezhette a vasárnapi diadalt, két éve ugyanis még a Manchester Unitedet irányította, ahonnan menesztették.



A Spurs a válogatott meccsek miatt következő szünet után, október 18-án a West Ham Unitedet fogadja a PL következő fordulójában.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images