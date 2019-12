Noha sokan úgy vélték, hogy Mourinho szokatlan életstílusa nagyban hozzájárult a boldogtalanságához a manchesteri időszak alatt, a Tottenham újdonsült menedzsere azonban ezzel nem ért egyet és elárulta, miért élt a Lowry Hotelben még a United edzőjeként.



„Tudod mikor lennék boldogtalan? Ha egyedül kellene élnem egy házban, de akkoriban csodás lakásban éltem, csodás személyzettel. Ez nem egy hotelszoba volt, amit egy hét után el kell hagyni. Ráadásul, ha nem akartam lemenni vacsorázni, vagy csak kértem egy lattét, akkor felhozták nekem. Mindenem megvolt, szóval sokkal nehezebb lett volna, ha egyedül élek egy lakásban.”



A portugál edző természetesen meg is indokolta, hogy miért.



„Takarítanom kellett volna, azt meg nem szeretek. Sőt, vasalnom is kellett volna, azt meg nem is tudom, hogyan kell. Ha arra kényszerülök, hogy főzzek maximum tükörtojást és kolbászt tudtam volna sütni magamnak. Nagyon sanyarú sorsom lett volna, ha egyedül élek egy lakásban.”

