A Tottenham menedzsere, José Mourinho kémkedés miatt kapott sárga lapot a Southampton elleni bajnoki mérkőzésén.

A „Special One” odament a hazaiak kispadjához, hogy megnézze, mit jegyzetel az egyik edző.







A mérkőzés utáni interjújában Mourinho elismerte a sárga lap jogosságát, mivel helytelenül viselkedett. Az 56 éves portugál menedzser nem reklamált a mérkőzésen miután megkapta a büntetését, azonban az interjúban odaszúrt az ellenfél edzőjének.



„Megérdemeltem a sárga lapot, mivel bunkó voltam, viszont egy idiótával szemben voltam szemtelen.” – értékelte az esetet Mourinho a BT Sportnak.

"I was rude, but I was rude with an idiot."



"I clearly deserved it."



Jose Mourinho tells @andymay why he received a yellow card against Southampton...#BTAllDayer pic.twitter.com/HUR3ts4ulA