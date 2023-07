Mason Mount személyében megvan a Manchester United első nyári szerzeménye. A középpályás közel 65 millió euró ellenében szerződött a Chelsea együtteséből a vörös ördögökhöz.



A manchesterieknek adott első nyilatkozatában a válogatott középpályás úgy fogalmazott, sosem könnyű elhagyni egy csapatot, de az United vonzó kihívást jelent számára.



„Mivel játszottam már ellenük, tudom, hogy milyen erős gárdához csatlakozom. Alig várom, hogy részese legyek ennek a csapatnak, amely nagy trófeákat szeretne elhódítani.” – tette hozzá.



„Mindenki láthatja, hogy a klub mennyit fejlődött Erik ten Hag alatt. Miután találkoztam a menedzserrel és megbeszéltük a terveit, nem is lehetnék izgatottabb az előttem álló szezonok miatt. Készen állok az itt elvárt kemény munkára” – állapította meg a 24 éves játékos.

