Mohamed Salah távozhat a Liverpool csapatától, egy barátja állítása szerint.

Az elmúlt pár évben többször is felröppent a hír, miszerint Salah elhagyhatja az Anfieldet. A Real Madrid és a Barcelona is érdeklődött a játékos iránt, de az egyiptomi támadó távozása soha nem tűnt igazán valószínűnek.

Salah egykori csapattársa, Mohamed Aboutrika azt állítja, hogy szerinte a játékos boldogtalan Liverpoolban.

