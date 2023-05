Ami Manchesterben örömünnep, az Liverpoolban a remény elvesztése. Erik ten Hag együttese 4-1-re nyert a Chelsea ellen, így nem csak az dőlt el, hogy együttese a Bajnokok Ligájában indulhat, hanem az is, hogy a Liverpoolnak csak az Európa Liga marad.

Mohamed Salah, a vörösök legnagyobb sztárja gyakorlatilag a lefújás pillanatában élesítette közösségi oldalain a posztját, amiben a szurkolóktól elnézést kér, és azt írja: nem kereshetnek kifogásokat.

„Teljesen összevagyok törve. Egyáltalán nem kereshetünk kifogásokat. Mindenünk megvolt arra, hogy ott legyünk a következő évben is a Bajnokok Ligájában és elbuktunk. Mi vagyunk a Liverpool és kvalifikációt szerezni a sorozatba a legkisebb minimum. Sajnálom, de túl korán van egy felemelő vagy optimista poszthoz. Titeket és magunkat is cserben hagytuk.”

Noha az önkritika és az alábbi sorok elismerésre méltóak, a kérdést még annak ellenére is felveti az emberben, hogy mind a Bournemouth, mind az Arsenal ellen kihagyott az egyiptomi egy tizenegyest kulcsfontosságú pillanatokban.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM