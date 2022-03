A Manchester United labdarúgó csapata idegenben 4-1-es, megalázó vereséget szenvedett a városi rivális Manchester City gárdájától a Premier League vasárnapi rangadóján.



A mérkőzés első félidejében De Bruyne vezető találatára még Sancho válaszolt, de a belga sztár ismét betalált még az első félidőben.

A második játékrészben az algériai Mahrez is duplázott, így megsemmisítő vereséget szenvedett Ralf Rangnick csapata.

A mérkőzés utolsó negyedórája azonban döbbenetes labdabirtoklási fölényt mutatott a Manchester City javára.

A találkozót követő elemzés során a Manchester United legendás középpályása, Paul Scholes élesen bírálta a Vörös Ördögöknek azt a döntését, hogy ideiglenesen Ralf Rangnickot nevezték ki a távozó Ole Gunnar Solskjaer utódjának.

"Not one shot in the second half, it's horrific!"



"He's never been at a top club."



"It doesn't feel right to me."



Paul Scholes, Yaya Toure and Michael Owen debrief on the Manchester Derby and the problems inside the red half of the city pic.twitter.com/lZCDnnYehr