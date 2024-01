Jelenleg is folyik a nyomozás annak kapcsán, hogy a Manchester City több ponton is megsértette a Premier League pénzügyi fair play-szabályait.



A vizsgálat jelenleg 115 vádpont alapján zajlik, így elég valószínű, hogy az Evertonhoz hasonlóan a Manchester City-t is pontlevonással sújtják majd. A szkeptikusabb hangok arról is beszélnek, hogy egy szigorúbb elmarasztaló döntés esetén akár ki is zárhatják a bajnokságból Guardioláékat.

A döntés a spanyol edző jövőjét is befolyásolhatja, akinek 2025-ben lejár a szerződése, és már elkezdődtek azok a találgatások, amelyek azt firtatják, vajon követné-e a klubot egy kizárás esetén a másodosztályba.

Az Athletic újságírója, Sam Lee is megformálta véleményét: „Az az érzésem, hogy ha a Manchester City-t bűnösnek találnák és alsóbb osztályba sorolnák, Guardiola pusztán dacból is új szerződést írna alá.”

Pep egyébként nyilvánosan is kifejezte hűségét a klub mellett, egy korábbi sajtótájékoztató során, de természetesen egy valóban bekövetkező büntetés teljesen más helyzet elé állítaná a feleket.

Fotó: James Gill - Danehouse/Getty Images