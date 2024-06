Ahhoz képet, hogy a hírek szerint a Manchester United már a kupadöntő után ki akarta rúgni, a vezetőség még mindig tanakodik, hogy elbocsássa-e Erik ten Hagot, vagy sem.

A menedzsment a hónap elején tárgyalt Thomas Tuchellel is, de nem jutottak dűlőre, így még mindig van esély arra, hogy a holland tréner a nyár után is az Old Traffordon marad.

Ten Hag elbocsájtása egyrészt azért tart hosszabb ideig, mert minden szegmensből meg akarják vizsgálni, hogy mennyi pénzt vinne el a kirúgás. A másik ok, hogy a sportszakmai részleg még elemzi az elmúlt szezont, hogy kiderüljön, az idény csúcsaitól és mélypontjaitól függetlenül, Ten Hag a megfelelő ember-e, hogy boldoguljon a jövőbeni sportstratégia szerint?

Eközben pedig folyamatosan tárgyalnak arra az eshetőségre is készülve, hogyha mégis az elbocsájtás lesz a döntés. A legesélyesebb továbbra is Thomas Tuchel, akiről viszont már nem mindenki gondolja azt, hogy alkalmas a feladatra.

Eközben pedig az átigazolási pletykák mindentudója Fabrizio Romano már megnevezte azt a játékost, aki Ten Hag maradása esetén valószínűleg az első Man United szerzemény lesz.

A Vörös Ördögök ugyanis abban az esetben, hogyha a holland marad, akkor Jean-Clair Todibót szerződtetik. A csapatnak új középhátvédre van szüksége, a franciának pedig tetszene az angol ajánlat.

Todibo ebben a szezonban 30 alkalommal lépett pályára a Ligue 1-ben a szintén INEOS tulajdonban lévő Nice színeiben, így elég valószínű, hogy nem lesz gond az üzlet megkötésével.

(Fotó: facebook/Manchester United)