Jürgen Klopp Liverpoolja hétfőn este 3-1-es vereséget szenvedett a Brentford otthonában.

A mérkőzésen a játékvezető több lapot is kiosztott a liverpooli játékosoknak, illetve egy találatukat les miatt érvénytelenítette.

A meccset követően Jürgen Klopp csalódottan nyilatkozott, majd bírálta a játékvezetőket is, akikkel szerinte lehetetlenség beszélni.

„Olyan, mintha a mikrómhoz beszélnék! Sosem kapok választ, bármit kérdezek…” – mesélte Klopp, aki láthatóan elégedetlen a sporttársak kommunikációjával.

Jurgen Klopp knows that the game went Brentford's way, but he is not happy with the refereeing in today's match. #MyPLMorning | #LFC pic.twitter.com/92xGb6LFvx