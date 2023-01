Az Arsenal számára adott volt a lehetőség, hogy 10 pontos előnyre tegyen szert a bajnokságban, azonban a Newcastle elleni találkozójuk 0-0-s döntetlennel zárult.



A mérkőzés második félidejének gyakorlatilag egészét időhúzással töltötte a Newcastle, ez pedig Mikel Arteta figyelmét sem kerülte el, aki többször ingerülten reagált ezekre az esetekre.

A találkozó végén a játékvezető 5 perces hosszabbítást ítélt, ez pedig mélységesen felháborította az Ágyúsokat és azoknak szurkolóit.

A Cannon Stats számolt be róla, hogy a mérkőzés teljes egészében mindössze 53 percig volt játékban a labda. Ez kirívóan kevésnek tűnhet, de a 61 perces átlaghoz viszonyítva nem olyan drasztikus.

53 - Minutes the ball was in play for Arsenal vs Newcastle. That is the 18th shortest this season and 8 minutes shorter than the average of 61 minutes