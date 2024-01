Mikel Arteta fontolóra veszi, hogy a szezon végén elhagyja az Arsenalt - állítják a különböző hírforrások.

A Premier League-et már megrengette az a hír, hogy Jürgen Klopp a szezon végén távozik a Liverpool kispadjáról.

A SPORT szerint azonban Arteta is közölte a környezetében lévőkkel, hogy az idény végén lehetséges, hogy ő is távozik.

A spanyol 2019 decembere óta az Arsenal menedzsere, ez idő alatt pedig egy FA-kupát, valamint két Community Shieldet nyert.

A korábbi Everton- és Rangers-középpályás 2025-ig rendelkezik szerződéssel, de a beszámoló szerint Arteta elmondta a hozzá közel állóknak, hogy fontolgatja, hogy befejezi az Ágyúsoknál töltött időszakát.

Azt írják, a klubnál dolgozókkal való pozitív kapcsolata azt jelenti, hogy valószínűleg megegyezhetne egy esetleges konszenzusos távozásról.

A döntés nincs teljesen kőbe vésve, hiszen még rengeteg mérkőzést kell játszaniuk ebben a szezonban, de az Arsenal szurkolói valószínűleg nem fognak örülni ezeknek a híreknek.

A hír azután érkezett, hogy Artetát Xavi lehetséges utódjaként emlegették a Barcelonánál.

