Saját dolgát nehezítette meg az Arsenal, mert az elmúlt három bajnokiját képtelen volt megnyerni, így most életbevágó bravúrra van szüksége ahhoz, hogy ismét kezébe vegye a sorsát. Tetézve a nehézségeket, a győzelmet nemcsak hogy a Manchester City ellen, de idegenben kéne elérnie.

A spanyol menedzser azonban úgy gondolja, semmiféleképpen nem döntő ütközettel néznek szembe.

„Tisztában voltunk azzal, hogy mennünk kell még az Etihadba, nehéz lesz, de hogy ez döntene a bajnoki címről? Nem”- mondta a keddi sajtótájékoztatón.

„A hitünk megvan, arra figyelek, ahogyan a Southampton után reagáltak a játékosok, mindenki védte a másikat. Nagyon szeretnénk, és holnap este ismét megmutathatjuk. De tökéletesnek kell lennie, mert ez lesz a döntő tényező a hajrában.”

???? "You have to deliver in the right moment, the right performance and it has to be perfect because that’s what these last levels demand. It’s absolute perfection in every single ball."



